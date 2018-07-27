Австралія заперечує можливу підтримку ударів США по Ірану

Прем’єр-міністр Австралії спростував інформацію телеканалу ABC про можливу підтримку ударів США по Ірану

Прем’єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл спростував інформацію австралійського телеканалу ABC про те, що США можуть готуватися до бомбардування ядерних об'єктів в Ірані. Про це повідомляє The Guardian.

Тернбулл зазначив, що готуючи повідомлення, ABC не звернулася за коментарем ні до його офісу, ні до Міністерства оборони, ні до Міністерства закордонних справ. Також він заперечив, що таємна база Pine Gap, яка знаходиться на території Австралії, може відігравати важливу роль у визначенні цілей бомбардування.

“Я бачив сьогодні це повідомлення на ABC з посиланням на джерела у керівництві уряду Австралії... Це спекуляція”, - сказав він.

Відзначимо, що раніше австралійське ABC News повідомляло, що Сполучені Штати Америки за допомогою Австралії готують удар по ядерних об'єктах Ірану.

Видання зазначало, що на півночі Австралії розміщено секретний військовий об'єкт, який вважається ключовим серед так званого альянсу "П'яти очей". Даний альянс об'єднує спецслужби США, Британії, Австралії, Канади та Нової Зеландії.