Австралія оголосила про покупку комплексів HIMARS

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Австралійський уряд заявив, що установки HIMARS, які він купує, включають самі пускові установки, ракети, а також набір навчальних ракет. Повідомляється, що нові комплекси мають стати на озброєння до 2026 року. Австралія замовила кілька типів ракет, найбільш далекобійні з яких мають дальність близько 300 км.

При цьому, за словами виробника, у майбутньому дальність польоту боєприпасів може збільшитись з наступними оновленнями програмного обладнання та компонентів ракет.

Також Австралія підписав контракт із норвезькою компанією Kongsberg на закупівлю морських ударних ракет для есмінців та фрегатів, які наступного року мають замінити застарілі протикорабельні ракети Harpoon.