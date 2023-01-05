Австралия объявила о покупке комплексов HIMARS

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

Австралийское правительство заявило, что установки HIMARS, которые оно покупает, включают в себя сами пусковые установки, ракеты, а также набор учебных ракет. Сообщается, что новые комплексы должны встать на вооружение к 2026 году. Австралия заказала несколько типов ракет, самые дальнобойные из которых имеют дальность около 300 км.

При этом, по словам производителя, в будущем дальность полета боеприпасов может увеличится со следующими обновлениями программного оборудования и компонентов ракет.

Также Австралия подписал контракт с норвежской компанией Kongsberg на закупку морских ударных ракет для эсминцев и фрегатов, которые в следующем году должны заменить устаревшие противокорабельные ракеты Harpoon.