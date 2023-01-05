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Австралия объявила о покупке комплексов HIMARS

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Четверг 05 января 2023 06:13
Австралия объявила о покупке комплексов HIMARS Фото: Австралия объявила о покупке комплексов HIMARS (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Австралия объявила о покупке комплексов HIMARS. Сумма сделки составляет более 700 млн долларов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Австралийское правительство заявило, что установки HIMARS, которые оно покупает, включают в себя сами пусковые установки, ракеты, а также набор учебных ракет. Сообщается, что новые комплексы должны встать на вооружение к 2026 году. Австралия заказала несколько типов ракет, самые дальнобойные из которых имеют дальность около 300 км.

При этом, по словам производителя, в будущем дальность полета боеприпасов может увеличится со следующими обновлениями программного оборудования и компонентов ракет.

Также Австралия подписал контракт с норвежской компанией Kongsberg на закупку морских ударных ракет для эсминцев и фрегатов, которые в следующем году должны заменить устаревшие противокорабельные ракеты Harpoon.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Министерство обороны США и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на производство дополнительных РСЗО HIMARS.

Также мы писали, что США модифицировали установки HIMARS, которые они передали Украине, чтобы их нельзя было использовать для обстрела России ракетами большой дальности.

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РСЗО Австралия Соединенные Штаты Америки
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