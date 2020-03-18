ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Австралия объявила чрезвычайную ситуация из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 09:15
Австралия объявила чрезвычайную ситуация из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Австралии запретили массовые мероприятия численностью более 100 человек, а также призвали отказаться от поездок за границу

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил в стране чрезвычайную ситуацию в области биологической безопасности в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил Моррисон, граждане Австралии должны отказаться от всех поездок за границу из-за пандемии коронавируса, которая может продлиться не менее шести месяцев.

"Жизнь в Австралии меняется, так как она меняется по всему миру. Жизнь продолжит меняться, поскольку мы имеем дело с глобальным коронавирусом. Такое происходит раз в сто лет", - сообщил он.

Режим чрезвычайной ситуации дает правительству полномочия закрывать города или регионы, вводить комендантский час и объявлять карантин, если это необходимо для сдерживания распространения вируса.

Также в Австралии запретили проведение необязательных массовых мероприятий численностью более 100 человек. При этом запрет не касается школ, общественного транспорта и торговых центров.

Отметим, на данный момент в Австралии зарегистрировано более 500 случаев коронавируса.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Сербии в связи с коронавирусом ввели комендантский час. В период комендантского часа на улицах могут находиться только полицейские, военные.

В Украине 17 марта количество случаев коронавируса увеличилось до 14. При этом умерла 33-летняя женщина из Черновицкой области. Однако врачи считают, что причиной ее смерти были сопутствующие диагнозы и болезни, не связанными с коронавирусом.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 марта Метро в Киеве закрыли: как передвигаться по городу
Новости Украины Австралиячрезвычайные ситуацииКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь