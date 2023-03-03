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Австралія обговорила з Китаєм питання постачання зброї Росії

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Канберра, П'ятниця 03 березня 2023 07:40
Австралія обговорила з Китаєм питання постачання зброї Росії Фото: міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг (flickr.com/carbonexpo)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ Австралії порушила питання про вторгнення Росії в Україну зі своїм китайським колегою, заявивши після зустрічі, що всі країни хочуть, щоб Пекін "робив правильні речі" і не постачав зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава МЗС Австралії Пенні Вонг заявила, що порушила питання щодо поведінки Росії на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ган у кулуарах зустрічі G20 у Нью-Делі.

Вонг сказав журналістам, що відповідальність за те, що відбувається в Україні, «лежить на ногах Росії», але світ розраховує на відповідальне керівництво Китаєм в Україні з огляду на тісні відносини з Москвою.

"Зазначу, що президент України Володимир Зеленський сам сказав, що хоче вірити, що Китай вчинить правильно і не постачатиме зброю до Росії. І це заклик не лише Австралії, а й заклик всіх країн", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше глава ЦРУ розповів, чому США оприлюднили дані щодо летальної допомоги з Китаю.

За даними Der Spiegel, Росія веде переговори з китайським виробником безпілотників щодо масового виробництва дронів-камікадзе.

Своєю чергою уряд Китаю розглядає можливість надання Росії безпілотників та боєприпасів для використання у війні проти України.

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