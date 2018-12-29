Австралия лишила гражданства подозреваемого в сотрудничестве с ИГИЛ

Фото: флаг Австралии (pixabay)

Он находится под следствием в Турции по подозрению в терроризме

Австралийское правительство лишило гражданства мужчину, которого подозревают в том, что он является вербовщиком террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Питера Даттона.

Сообщается, что мужчина родом из Мельбурна. Его зовут Нейл Паркаш. Сейчас он находится под следствием в Турции по подозрению в терроризме с момента, как его в октябре 2016 году арестовали в этой стране. Разыскивается этот человек и в самой Австралии по делу о террористической деятельности, в частности из-за его плана отрубить голову полицейскому.

Напомним, 28 декабря в Анкаре (Турция) полиция проводила масштабную операцию по противодействию деятельности террористической группировки "Исламское государство", в результате которой было задержано 62 человека, еще 12 человек разыскивают.

24 декабря в немецком Гамбурге полиция задержала 18-летнего парня по подозрению в причастности к "Исламского государства".

Отметим, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что "Исламское государство" наказывает людей, которых обвиняют в сотрудничестве с повстанцами на юго-востоке Сирии.