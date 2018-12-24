В Гамбурге задержан подозреваемый в причастности к ИГ

Фото: полиция Германии (из открытых источников)

Задержанный призывал к совершению насилия в отношении полицейских

В немецком Гамбурге полиция задержала 18-летнего юношу по подозрению в причастности к Исламскому государству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что подозреваемый призывал в социальных сетях к убийству полицейских офицеров, а также занимался завлечением людей в террористическую организацию.

Напомним, ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в Страсбурге (Франция), который произошел во вторник вечером, 11 декабря, на рождественской ярмарке.

Как утверждают в ИГ, Шариф Шекатт, который устроил стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге, был одним из "солдат" группировки.

РБК-Украина писало, что правоохранители Франции обнаружили нападающего на рождественскую ярмарку в Страсбурге. Во время спецоперации произошла перестрелка, в результате которой Шариф Шеккатт был убит.

Ранее также отмечалось, что 11 декабря, рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге неизвестный устроил стрельбу. По официальным данным, три человека погибли, еще 13 ранены.