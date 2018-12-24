ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Гамбурге задержан подозреваемый в причастности к ИГ

Новости » Происшествия    24.12.2018 - 02:57
В Гамбурге задержан подозреваемый в причастности к ИГ
Фото: полиция Германии (из открытых источников)

Задержанный призывал к совершению насилия в отношении полицейских

В немецком Гамбурге полиция задержала 18-летнего юношу по подозрению в причастности к Исламскому государству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что подозреваемый призывал в социальных сетях к убийству полицейских офицеров, а также занимался завлечением людей в террористическую организацию.

Напомним, ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в Страсбурге (Франция), который произошел во вторник вечером, 11 декабря, на рождественской ярмарке.

Как утверждают в ИГ, Шариф Шекатт, который устроил стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге, был одним из "солдат" группировки.

РБК-Украина писало, что правоохранители Франции обнаружили нападающего на рождественскую ярмарку в Страсбурге. Во время спецоперации произошла перестрелка, в результате которой Шариф Шеккатт был убит.

Ранее также отмечалось, что 11 декабря, рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге неизвестный устроил стрельбу. По официальным данным, три человека погибли, еще 13 ранены.

В Германии закрыли последнюю угольную шахту Суд Германии ограничил продажу iPhone
Новости Украины ГерманияИГИЛГамбург
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь