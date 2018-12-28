В Турции началась масштабная операция против ИГИЛ

Фото: полиция Турции (twitter.com/rhafizoglu)

Полицейские задержали 62 человека

В Анкаре (Турция) полиция проводит масштабную операцию по противодействию террористической группировки "Исламское государство", в результате которой были задержаны 62 человека, еще 12 человек разыскивают. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NTV.

Сообщается, у задержанных провели дома обыски. Полицейские изъяли, в частности, незарегистрированный пистолет, 8 патронов, 14 тыс. 200 лир, дробовик, многочисленные документы и цифровые материалы.

Напомним, 25 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чувашоглу заявил, что они способны самостоятельно справиться с "Исламским государством" на территории Сирии. Чувашоглу рассказал, что Турция приняла решение временно отложить начало военной операции в Сирии против курдских формирований и террористов "Исламского государства" на восточном берегу Евфрата до окончания консультаций с США.

Добавим, Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство". Он сказал, что власти Саудовской Аравии согласилась выделить средства, необходимые на восстановление Сирии, вместо Соединенных Штатов.