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В ООН заявили, что ИГИЛ казнит людей на востоке Сирии

Новости » Политика    05.12.2018 - 19:31
В ООН заявили, что ИГИЛ казнит людей на востоке Сирии
Фото: Мишель Бачелет (GettyImages)

Бачелет сообщила о 7000 гражданских лицах, которые, по ее словам, оказались в ловушке между террористами ИГИЛ и американской коалицией

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что "Исламское государство" (ИГИЛ) казнит людей, которых обвиняют в сотрудничестве с повстанцами на юго-востоке Сирии.  Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Бачелет сообщила о 7000 гражданских лицах, которые, по ее словам, оказались в ловушке между террористами ИГИЛ, которые препятствуют им покинуть сирийский город и ударами американской коалиции.

"У нас также есть сообщения о том, что ИГИЛ казнят людей, которых подозревают в сотрудничестве с SDF ("Сирийскими демократическими силами") или другими участниками конфликта", - сказала она.

Напомним, международная коалиция под предводительством США заявила о гибели в Сирии в результате авиаудара одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу аль-Умараяна, который принимал участие в обезглавливании американского сотрудника гуманитарной службы Питера Кессига.

Отметим, на встрече в Астане (Казахстан) Российская Федерация (РФ), Турция и Иран не смогли достичь ощутимого прогресса в создании сирийского конституционного комитета.

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