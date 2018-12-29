Австралія позбавила громадянства підозрюваного у співпраці з ІДІЛ

Фото: прапор Австралії (pixabay)

Він перебуває під слідством у Туреччині через підозру в тероризмі

Австралійський уряд позбавив громадянства чоловіка, якого підозрюють у тому, що він є вербувальником терористичного угрупування "Ісламська держава". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters із посиланням на заяву міністра внутрішніх справ країни Пітера Даттона.

Повідомляється, що чоловік родом з Мельбурна. Його звати Нейл Паркаш. Наразі він перебуває під слідством у Туреччині через підозру в тероризмі з моменту, як його в жовтні 2016 році заарештували в даній країні. Розшукується цей чоловік і в самій Австралії у справі про терористичну діяльність, зокрема через його план відрубати голову поліцейському.

Нагадаємо, 28 грудня в Анкарі (Турція) поліція проводила масштабну операцію з протидії діяльності терористичного угрупування "Ісламська держава", в результаті якої було затримано 62 людини, ще 12 людей розшукують.

Також 24 грудня у німецькому Гамбурзі поліція затримала 18-річного хлопця за підозрою в причетності до "Ісламської держави".

Відзначимо, верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявляла, що "Ісламська держава" карає людей, яких звинувачують у співпраці з повстанцями на південному-сході Сирії.