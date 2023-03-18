Австралія придбає у США 220 крилатих ракет "Томагавк"

Включаючи технічне обслуговування та матеріально-технічну підтримку, угода коштуватиме Австралії 895 млн доларів.

"Продаж покращить здатність Австралії взаємодіяти з морськими силами США та іншими союзними силами, а також її здатність брати участь у місіях, що становлять взаємний інтерес", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що за цією угодою США також продадуть Австралії щонайменше три підводні човни класу "Вірджинія". Крім того, Австралія та Британія створять свої флоти нових атомних підводних човнів, щоб посилити можливості союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Міністр оборони Австралії Пет Конрой заявив, що зброя є необхідним засобом стримування.

Ракета "Томагавк" є стратегічною зброєю великої дальності, яка долає шлях на гранично малих висотах з обходом рельєфу місцевості. Їх випускають у трьох модифікаціях: