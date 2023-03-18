Австралия купит у США 220 крылатых ракет "Томагавк"

Включая техническое обслуживание и материально-техническую поддержку, соглашение обойдется Австралии в 895 млн долларов.

"Продажа улучшит способность Австралии взаимодействовать с морскими силами США и другими союзными силами, а также ее способность участвовать в миссиях, представляющих взаимный интерес", - говорится в заявлении.

Сообщается, что по этому соглашению США также продадут Австралии по меньшей мере три подлодки класса "Вирджиния". Кроме того, Австралия и Британия создадут свои флоты новых атомных подлодок, чтобы усилить возможности союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Министр обороны Австралии Пэт Конрой заявил, что оружие является необходимым средством сдерживания.

Ракета "Томагавк" является стратегическим оружием большой дальности, преодолевающим путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности. Их выпускают в трех модификациях: