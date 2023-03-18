Австралия купит у США 220 крылатых ракет "Томагавк"
Госдеп США одобрил запрос Австралии на закупку до 220 крылатых ракет дальнего радиуса действия "Томагавк". Таким образом, Австралия станет второй, после Британии страной, которая получит американские ракеты этого типа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство по вопросам оборонной безопасности США.
Включая техническое обслуживание и материально-техническую поддержку, соглашение обойдется Австралии в 895 млн долларов.
"Продажа улучшит способность Австралии взаимодействовать с морскими силами США и другими союзными силами, а также ее способность участвовать в миссиях, представляющих взаимный интерес", - говорится в заявлении.
Сообщается, что по этому соглашению США также продадут Австралии по меньшей мере три подлодки класса "Вирджиния". Кроме того, Австралия и Британия создадут свои флоты новых атомных подлодок, чтобы усилить возможности союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.
Министр обороны Австралии Пэт Конрой заявил, что оружие является необходимым средством сдерживания.
Ракета "Томагавк" является стратегическим оружием большой дальности, преодолевающим путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности. Их выпускают в трех модификациях:
- морского базирования SLCM
- наземного базирования GLCM
- воздушного базирования MRASM
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