Австралия и Канада отказались от участия в Олимпиаде-2020 из-за коронавируса

В Национальных комитетах этих стран опасаются угрозы распространения пандемии
Сразу две страны, Австралия и Канада, отказались от отправки своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио, если они состоятся летом 2020 года. Об этом говорится в заявлениях Национальных олимпийских комитетах двух стран.
Там опасаются угрозы распространения пандемии коронавируса.
В то же время, обе страны готовы продолжать подготовку к Олимпиаде, если будет принято ее решение о переносе на 2021 год.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что вариант отмены проведения Игр в Токио даже не рассматривается. Он выразил уверенность, что с определенными мерами безопасности Олимпиаду-2020 все же удастся провести в срок.
Отмечается, что окончательное решение о проведении Олимпийских игр в Токио МОК примет через 4 недели.
Официальный старт грядущей Олимпиады назначен на 24 июля. Игры должны продлиться до 9 августа.
При этом дата проведения соревнований может быть изменена. МОК рассматривает разные сценарии развития событий относительно Олимпиады-2020.