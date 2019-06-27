Австралия и Индонезия могут принять чемпионат мира 2034 года

Австралийская федерация футбола (FFA) заявила, что провела переговоры с Индонезией о совместной заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года. Об этом сообщает Reuters.

Индонезийские футбольные власти (PSSI) согласились сотрудничать с Австралией после того, как свое участие в борьбе за право провести ЧМ-2034 исключил Таиланд, заявивший о своей неготовности.

Австралия претендовала на организацию мирового первенства в 2022 году, но уступила в голосовании Катару.

ЧМ-2026 будет совместно проведен США, Канадой и Мексикой. Заинтересованность в создании совместных заявок на проведение чемпионата мира 2030 года выразили несколько стран, в том числе страны Южной Америки и Восточной Европы.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от изменения количества команд с 32 до 48 участников чемпионата мира 2022 года.