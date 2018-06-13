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США, Канада и Мексика получили право проведения ЧМ-2026

НовостиСпорт    13.06.2018 - 14:13
Фото: (fifa.com)
Фото: (fifa.com)

Ранее чемпионат мира никогда не проводился сразу в трех странах

Международная федерация футбола (ФИФА) выбрала в качестве стран-хозяек чемпионата мира 2026 года США, Мексику и Канаду. Соответствующие решение было принято на Конгрессе организации, который прошел 13 июня в Москве.

Объединенная заявка получила 134 голоса участников заседания. На проведение ЧМ-2026 также претендовало Марокко, за которую отдали свои голоса 65 делегатов. Один человек воздержался при голосовании.

Этот турнир станет первым, который пройдет по новому формату: в нем примут участие 48 сборных. Кроме того, ранее чемпионат мира никогда не проводился сразу в трех странах.

Матчи пройдут в 23 городах: 

Мексика: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей
Канада: Эдмонтон, Торонто, Монреаль
США: Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл.

США принимали чемпионат мира в 1994 году, в 1970 и 1986 годах турнир проходил в Мексике. Канада никогда не была организатором мундиаля.

Марокканцы пятый раз претендовали на право принять у себя турнир, ранее они выставляли заявки на турниры 1994, 1998, 2006, 2010 годов.

Чемпионат мира-2018 стартует 14 июня в РФ, а ЧМ-2022 пройдет в Катаре.

Напомним, Федерация футбола Украины (ФФУ) не делегировала своих представителей для участия в конгрессе ФИФА в России. 

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Теги публикации: ФИФА, Соединенные Штаты Америки, Канада, ЧМ-2018, чемпионат мира, Мексика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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