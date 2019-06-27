Австралія та Індонезія можуть прийняти чемпіонат світу 2034 року

Австралійська федерація футболу (FFA) заявила, що провела переговори з Індонезією про спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2034 року. Про це повідомляє Reuters.

Індонезійська футбольна влада (PSSI) погодилася співпрацювати з Австралією після того, як свою участь в боротьбі за право провести ЧС-2034 виключив Таїланд, який заявив про свою неготовність.

Австралія претендувала на організацію світової першості у 2022 році, але поступилася в голосуванні Катару.

ЧС-2026 буде спільно проведено США, Канадою і Мексикою. Зацікавленість у створенні спільних заявок на проведення чемпіонату світу 2030 року висловили кілька країн, в тому числі країни Південної Америки і Східної Європи.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відмовилася від зміни кількості команд з 32 до 48 учасників чемпіонату світу 2022 року.