Австралія готується прийняти 5 тисяч переселенців із Тувалу: від чого тікають люди
Жителі Тувалу масово прагнуть отримати австралійську візу. Кількість охочих вже перевищила 5 тисяч осіб, тому уряд Австралії завершив прийом звернень на 2026 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японський телеканал NHK.
Так, через підняття рівня океану мешканці острівної держави Тувалу, розташованої в південній частині Тихого океану, масово хочуть переїхати до Австралії. Тому 5 тисяч жителів острівної держави подали заявки на отримання віз в цій країні.
Зазначимо, що можливість еміграції з’явилася після підписання у 2023 році міжурядової угоди між Австралією та Тувалу про співпрацю в сфері безпеки та міграції. Даний документ передбачає квоту на 280 осіб щороку, яких обиратимуть випадковим чином у рамках лотереї серед охочих переїхати.
Станом на 18 липня, коли завершився період подання заявок на 2025 рік, уряд Австралії отримав понад 5 тисяч звернень, а це майже половина від усього населення Тувалу (яке, за оцінками, становить близько 11 тисяч осіб).
Ті, хто буде обраний у лотереї, отримають право на проживання в Австралії зі статусом, що дає змогу легально працювати, навчатися та користуватися системою охорони здоров’я. Остаточний список нових мешканців Австралії буде сформовано до січня 2026 року.
Тувалу може зникнути з карти
Більшість території Тувалу - це п’ять низькорозташованих атолів і чотири острови, що підносяться менш ніж на два метри над рівнем океану. Через зміну клімату, танення льодовиків і підвищення рівня моря, ООН прогнозує, що до 2100 року 95% території Тувалу, включаючи столицю, можуть бути затоплені.
Геополітичне значення
Цей гуманітарний крок з боку Австралії також має геополітичний підтекст. Канберра активізує співпрацю з Тувалу на тлі зростання впливу Китаю в регіоні. Крім того, Тувалу залишається однією з небагатьох держав світу, яка визнає Тайвань і підтримує з ним дипломатичні зв’язки, що робить її важливою для західних союзників.
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