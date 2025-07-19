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Австралия готовится принять 5 тысяч переселенцев из Тувалу: от чего бегут люди

Тихий океан, Суббота 19 июля 2025 07:35
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Австралия готовится принять 5 тысяч переселенцев из Тувалу: от чего бегут люди Иллюстративное фото: в Австралии готовятся к большому количеству мигрантов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Жители Тувалу массово стремятся получить австралийскую визу. Количество желающих уже превысило 5 тысяч человек, поэтому правительство Австралии завершило прием обращений на 2026 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японский телеканал NHK.

Так, из-за поднятия уровня океана жители островного государства Тувалу, расположенного в южной части Тихого океана, массово хотят переехать в Австралию. Поэтому 5 тысяч жителей островного государства подали заявки на получение виз в этой стране.

Отметим, что возможность эмиграции появилась после подписания в 2023 году межправительственного соглашения между Австралией и Тувалу о сотрудничестве в сфере безопасности и миграции. Данный документ предусматривает квоту на 280 человек ежегодно, которых будут выбирать случайным образом в рамках лотереи среди желающих переехать.

По состоянию на 18 июля, когда завершился период подачи заявок на 2025 год, правительство Австралии получило более 5 тысяч обращений, а это почти половина от всего населения Тувалу (которое, по оценкам, составляет около 11 тысяч человек).

Те, кто будет выбран в лотерее, получат право на проживание в Австралии со статусом, позволяющим легально работать, учиться и пользоваться системой здравоохранения. Окончательный список новых жителей Австралии будет сформирован до января 2026 года.

Тувалу может исчезнуть с карты

Большинство территории Тувалу - это пять низкорасположенных атоллов и четыре острова, возвышающиеся менее чем на два метра над уровнем океана. Из-за изменения климата, таяния ледников и повышения уровня моря, ООН прогнозирует, что к 2100 году 95% территории Тувалу, включая столицу, могут быть затоплены.

Геополитическое значение

Этот гуманитарный шаг со стороны Австралии также имеет геополитический подтекст. Канберра активизирует сотрудничество с Тувалу на фоне роста влияния Китая в регионе. Кроме того, Тувалу остается одним из немногих государств мира, которое признает Тайвань и поддерживает с ним дипломатические связи, что делает его важным для западных союзников.

Напомним, Украина движется к опустыниванию. Особенно это заметно на юге, где в результате подрыва Каховской ГЭС нарушена вся оросительная система. Именно поэтому у нас появляются новые, нетипичные для региона птицы - например, розовые фламинго.

Ранее мы делились своим интервью с энтомологом Сергеем Глотовым о том, какие насекомые исчезают в Украине и к каким последствиям это приведет.

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