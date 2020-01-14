В Австралии загрязнение воздуха достигло опасного уровня

Из-за масштабных лесных пожаров в Австралии загрязнение воздуха в Мельбурне достигло опасного уровня. Об этом сообщает ABC.

Из-за чрезвычайного уровня загрязнения не работают открытые бассейны, а организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису отменили проведение матчей.

Ранее сообщалось, что на южную часть Австралии наступает новая волна жары, которая может обострить проблему масташбних лесных пожаров и расширить их. В связи с этим, местные власти штата Виктория дали распоряжение о новой эвакуации населения.

Отметим, в результате масштабных лесных пожаров в Австралии погибли 25 человек. Огнем было уничтожено более 8 миллионов гектаров земли по всей стране, тысячи домов и оставлены некоторые города без электричества и мобильной связи.

РБК-Украина писало, что по предварительным подсчетам экологов, в результате масштабных пожаров в Австралии погибли более миллиарда животных.

В свою очередь, правительство Австралии предоставит 50 млн долларов на восстановление дикой природы после масштабных лесных пожаров.