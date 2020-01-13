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В Австралии выделят 50 млн долларов на восстановление дикой природы

Новости » Общество     13.01.2020 - 06:55
В Австралии выделят 50 млн долларов на восстановление дикой природы
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Часть денег будет потрачена на возрождение пострадавших популяций животных

Правительство Австралии предоставит 50 млн долларов на восстановление дикой природы после масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра охраны окружающей среды Сьюзанны Лей.

По ее словам, половина из этих денег будет потрачена на возрождение пострадавших популяций животных.

"Сегодня я объявила о выделении 50 млн долларов в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для того, чтобы поддержать работу ученых, экологов и общественных организаций", - написала Лей.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что предложит создать специальную королевскую комиссию по расследованию причин возникновения и распространения лесных пожаров.

РБК-Украина писало, что по предварительным подсчетам экологов, в результате масштабных пожаров в Австралии погибли более миллиарда животных.

Кроме того, известно, что на пожарах погибли уже 27 человек.

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