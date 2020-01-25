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В Австралии зафиксировали еще три случая заражения коронавирусом

Новости » Происшествия     25.01.2020 - 17:46
В Австралии зафиксировали еще три случая заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com noviniteeu)

Все зараженные неким образом связаны с китайским городом Ухань

В Австралии зафиксировали еще три случая заражения китайским вирусом. Об этом сообщает телеканал 7News.

В частности, минздрав австралийского штата Новый Южный Уэльс зафиксировал три новых случая заражения коронавирусом из Китая.

"Коронавирус в Новом Южном Уэльсе. (На заражение проверяются, - ред.) 53-летний мужчина, 43-летний и 35-летний… Все они были неким образом связаны с китайским городом Ухань", - отметил глава минздрава штата Брэд Хазард.

Напомним, первые случаи заболевания новым коронавирусом были обнаружены в Австралии и Малайзии. Так, 25 января министр здравоохранения Австралии Виктория Дженни Микакос заявляла, что в больнице Мельбурна находится гражданин Китая, прибывший из города Ухань 19 января, у которого было подтверждено заражение. Больной находится в стабильном состоянии.

Как писало РБК-Украина, на сайте Официального интернет-представительства президента появились петиции, в которых Владимира Зеленского призывают запретить въезд в Украину из Китая и торговлю с КНР в связи с распространением в КНР коронавируса.

Добавим также, в Китае объявили наивысший уровень чрезвычайной ситуации в регионах с населением в 1,2 млрд человек.

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