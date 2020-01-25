Зеленского просят запретить въезд из Китая из-за коронавируса

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

В одной из петиций предлагается также запретить торговлю с Китаем

В течение последних нескольких дней на сайте Официального интернет-представительства президента появились петиции, в которых главу государства Владимира Зеленского призывают запретить въезд в Украину из Китая и торговлю с КНР в связи с распространением в КНР коронавируса. Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.

Так, в обращении №22/083442 Зеленского просят запретить торговлю с Китаем, в связи с вспышкой коронавируса.

При этом в обращении №22/083468, обнародованного 24 января, призывают главу государства ввести "Запрет на въезд из Китая, в связи со вспышкой коронавируса".

Кроме того, в петиции №22/083326 предлагается ограничить въезд на территорию Украины граждан Восточной Азии.

"С целью предотвратить проникновение вируса в нашу страну. Тщательная проверка всех пассажиров и багажа (особенно животных), как это сделано сейчас в США. Мыть руки недостаточно. Нужны конкретные радикальные действия", - указывает автор петиции, опубликованной 22 января.

Напомним, в Китае объявили наивысший уровень чрезвычайной ситуации в регионах с населением в 1,2 млрд человек.

Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. Она отметила, что два из трех случаев не подтвердились. По еще одному случаю проводится эпидемическое расследование.

Добавим также, в Центре общественного здоровья при Минздраве отметили, что Украина усилила меры в аэропорту "Борисполь" из-за коронавируса из Китая.