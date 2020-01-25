В Австралії зафіксували ще три випадки зараження коронавірусом

Усі заражені якимось чином пов'язані з китайським містом Ухань

В Австралії зафіксували ще три випадки зараження китайським вірусом. Про це повідомляє телеканал 7News.

Зокрема, міністерство охорони здоров'я австралійського штату Новий Південний Уельс зафіксувало три нові випадки зараження коронавірусів з Китаю.

"Коронавірус у Новому Південному Уельсі. (На зараження перевіряються, - ред.) 53-річний чоловік, 43-річний і 35-річний... Усі вони були якимось чином пов'язані з китайським містом Ухань", - зазначив глава МОЗ штату Бред Хазард.

Нагадаємо, перші випадки захворювання на новий коронавірусів були виявлені в Австралії і Малайзії. Так, 25 січня міністр охорони здоров'я Австралії Вікторія Дженні Мікакос заявляла, що в лікарні Мельбурна знаходиться громадянин Китаю, який прибув з міста Ухань 19 січня, у якого було підтверджене зараження. Хворий знаходиться у стабільному стані.

Як писало РБК-Україна, на сайті Офіційного інтернет-представництва президента з'явилися петиції, у яких Володимира Зеленського закликають заборонити в'їзд в Україну з Китаю і торгівлю з КНР у зв'язку з поширенням у КНР коронавируса.

Додамо також, у Китаї оголосили найвищий рівень надзвичайної ситуації у регіонах з населенням у 1,2 млрд людей.