В Австралии выделят 1,4 млрд долларов для восстановления после пожаров

Власти Австралии намерены выделить около 1,4 млрд долларов на восстановление после лесных пожаров, охвативших страну с ноября прошлого года. Об этом сообщает Reuters.

Восстановление должно пройти в течение двух лет, им займется профильное агентство.

"Здесь мы опираемся на затраты, которые необходимы для восстановления жизни людей", - отметил премьер-министр страны Скот Моррисон.

Он также не исключил дополнительное финансирование, в случае необходимости.

Пожар охватил юго-восточное побережье Австралии, в результате которого погибли уже 24 человека, был нанесен существенный урон фауне местности. В начале января были опубликованы кадры, демонстрирующие масштаб бедствия. На них запечатлен дымовой шлейф, поднимающийся от них и застилающий территорию страны вплоть до Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что пожары в Австралии начали самостоятельно формировать погоду, которая только способствует дальнейшему распространению огня.

Как сообщало РБК-Украина, власти Австралии, вслед за самым густонаселенным штатом Новый Южный Уэльс, ввели чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Сиднее.