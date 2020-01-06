В Австралії виділять 1,4 млрд доларів для відновлення після пожеж

Влада Австралії має намір виділити близько 1,4 млрд доларів на відновлення після лісових пожеж, що охопили країну з листопада минулого року. Про це повідомляє Reuters.

Відновлення має пройти протягом двох років, нею займеться профільне агентство.

"Тут ми спираємося на затрати, які необхідні для відновлення життя людей", - зазначив прем'єр-міністр країни Худобу Моррісон.

Він також не виключив додаткове фінансування, в разі необхідності.

Пожежа охопила південно-східне узбережжя Австралії, в результаті якої загинули 24 людини, було завдано істотної шкоди фауні місцевості. На початку січня були опубліковані кадри, що демонструють масштаб лиха. На них зображений димовий шлейф, що піднімається від них і застилає територію країни аж до Нової Зеландії.

Раніше повідомлялося, що пожежі в Австралії почали самостійно формувати погоду, яка тільки сприяє подальшому поширенню вогню.

Як повідомляло РБК-Україна, влада Австралії, слідом за самим густонаселеним штатом Новий Південний Уельс, ввели надзвичайний стан в найбільшому місті країни Сіднеї.