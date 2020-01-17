В Австралии второй день идут дожди, помогающие тушить лесные пожары

Ранее власти объявили штормовое предупреждение в некоторых районах Сиднея и Иллаварра. Ожидается, что грозы обрушатся на Камден, Кэмпбелтаун и Пиктон, а затем переместятся в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл.

Напомним, ранее сообщалось, что Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров. Уже погибли 28 человек. Разрушено более 2000 домов и погибло много животных.

Также РБК-Украина писало, что правительство Австралии отказалось от помощи Украины в тушении масштабных лесных пожаров. Оно это объяснило наличием достаточных ресурсов для преодоления последствий пожаров.