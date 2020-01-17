В Австралії другий день ідуть дощі, які допомагають гасити лісові пожежі

Раніше влада оголосила штормове попередження у деяких районах Сіднея та Іллаварра. Очікується, що грози обрушаться на Камден, Кемпбелтаун і Піктон, а потім перемістяться в Сазерленд, Ліверпуль і Окдейл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австралії буде потрібно 100 років для відновлення після масштабних природних пожеж. Вже загинули 28 людей. Зруйновано понад 2000 будинків і загинуло багато тварин.

Також РБК-Україна писало, що уряд Австралії відмовився від допомоги України в гасінні масштабних лісових пожеж. Він це пояснив наявністю достатніх ресурсів для подолання наслідків пожеж.