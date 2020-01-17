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В Австралии второй день идут дожди, помогающие тушить лесные пожары

Новости » В мире     17.01.2020 - 09:20
В Австралии второй день идут дожди, помогающие тушить лесные пожары
Фото: пожары в Австралии (Martin Von Stoll)

В то же время в десятках районов все еще бушуют неуправляемые пожары

В пятницу, 17 января, в Австралии второй день подряд идут дожди, помогающие тушить многомесячные лесные пожары. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, сильный дождь наблюдается в восточной Австралии, которая охвачена пожарами.

"Влажная погода на этой неделе дала значительный импульс в борьбе с беспрецедентными вспышками лесных пожаров, вызванными изменением климата и засухой... В некоторых районах, близких к горячим точкам, наблюдались самые сильные ливни за последние десять лет.", - говорится в сообщении.

Однако отмечается, что в Новом Южном Уэльсе все еще оставалось неуправляемым 30 пожаров, не изменившихся по сравнению с предыдущим днем. Десятки других пожаров также все еще бушуют в южном штате Виктория.

Ранее власти объявили штормовое предупреждение в некоторых районах Сиднея и Иллаварра. Ожидается, что грозы обрушатся на Камден, Кэмпбелтаун и Пиктон, а затем переместятся в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл.

Напомним, ранее сообщалось, что Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров. Уже погибли 28 человек. Разрушено более 2000 домов и погибло много животных.

Также РБК-Украина писало, что правительство Австралии отказалось от помощи Украины в тушении масштабных лесных пожаров. Оно это объяснило наличием достаточных ресурсов для преодоления последствий пожаров.

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