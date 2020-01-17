В Австралії другий день ідуть дощі, які допомагають гасити лісові пожежі

Фото: пожежі в Австралії (Martin Von Stoll)

Водночас в десятках районів все ще вирують некеровані пожежі

У п'ятницю, 17 січня, в Австралії другий день поспіль йдуть дощі, які допомагають гасити багатомісячні лісові пожежі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, сильний дощ спостерігається у східній Австралії, яка охоплена пожежами.

"Волога погода на цьому тижні дала значний імпульс у боротьбі з безпрецедентними спалахами лісових пожеж, викликаними зміною клімату і посухою... В деяких районах, близьких до гарячих точок, спостерігалися найсильніші зливи за останні десять років.", - йдеться в повідомленні.

Проте зазначається, що в Новому Південному Уельсі все ще залишалося некерованим 30 пожеж, не змінилися в порівнянні з попереднім днем. Десятки інших пожеж все ще вирують в південному штаті Вікторія.

Раніше влада оголосила штормове попередження у деяких районах Сіднея та Іллаварра. Очікується, що грози обрушаться на Камден, Кемпбелтаун і Піктон, а потім перемістяться в Сазерленд, Ліверпуль і Окдейл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австралії буде потрібно 100 років для відновлення після масштабних природних пожеж. Вже загинули 28 людей. Зруйновано понад 2000 будинків і загинуло багато тварин.

Також РБК-Україна писало, що уряд Австралії відмовився від допомоги України в гасінні масштабних лісових пожеж. Він це пояснив наявністю достатніх ресурсів для подолання наслідків пожеж.