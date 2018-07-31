В Австралии во время учений самолет сбросил на город 450-килограммовый топливный бак

Обошлось без пострадавших - 450-килограммовый топливный бак упал в лесу на юг от Дарвина

В результате внештатной ситуации, во время первой волны полетов Pitch Black, один из самолетов был вынужден сбросить топливный бак над Дарвином (столица Северной территории, где проходит основной этап учений). Об этом сообщает телекомпания АВС.

Пилот самолета вскоре после взлета сообщил о неисправности двигателя и провел аварийный сброс своего внешнего топливного бака над южной частью Дарвина. Как отмечается, обошлось без пострадавших - 450-килограммовый топливный бак упал в лесу к югу от Дарвина.

"Это, конечно, необычная ситуация... Пилот пережил чрезвычайную ситуацию после взлета, к сожалению. Я летаю на истребителе в течение многих лет, и это редкое явление, я не видел такого типа ситуации в Австралии раньше. В связи с этой чрезвычайной ситуацией в соответствии с процедурами, пилот сбросил топливный бак, а затем благополучно приземлился на базе RAAF (Королевские ВВС Австралии) в Дарвине", - рассказал коммодор Королевских ВВС Австралии Майкл Кітчер.

Напомним, что во Франции розбился небольшой самолет, погибли двое людей.

Катастрофа произошла утром неподалеку от административного центра департамента - города Шарлевиль-Мезьер. По предварительным данным, пилот заметил проблемы с двигателем вскоре после взлета. Он пытался посадить самолет на взлетную полосу, однако зацепил верхушку дерева возле нее.

На борту самолета находилось трое пассажиров и пилот. Двое из них - в возрасте 20 и 32 лет - остались живы и смогли подать сигнал тревоги. Зато 68-летний пилот и третий пассажир погибли. По факту катастрофы проводится расследование.