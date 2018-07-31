В Австралії під час навчань літак скинув на місто 450-кілограмовий паливний бак

Обійшлося без постраждалих - 450-кілограмовий паливний бак впав у лісі на південь від Дарвіна

Внаслідок позаштатної ситуації, під час першої хвилі польотів Pitch Black, один з літаків був змушений скинути паливний бак над Дарвіном (столиця Північної території, де проходить основний етап навчань). Про це повідомляє телекомпанія АВС.

Пілот літака невдовзі після зльоту повідомив про несправності двигуна та провів аварійне скидання свого зовнішнього паливного бака над південною частиною Дарвіна. Як зазначається, обійшлося без постраждалих - 450-кілограмовий паливний бак впав у лісі на південь від Дарвіна.

"Це, звісно, незвичайна ситуація... Пілот пережив надзвичайну ситуацію після зльоту, на жаль. Я літаю на винищувачі протягом багатьох років, і це рідкісне явище, я не бачив такого типу ситуації в Австралії раніше. У зв'язку з цією надзвичайною ситуацією відповідно до процедур, пілот скинув паливний бак, а потім благополучно приземлився на базі RAAF (Королівських ВПС Австралії) у Дарвіні", - розповів комодор Королівських ВПС Австралії Майкл Кітчер.

Нагадаємо, що у Франції розбився невеликий літак, загинуло двоє людей.

Катастрофа сталась вранці неподалік від адміністративного центру департаменту - міста Шарлевіль-Мезьєр. За попередніми даними, пілот помітив проблеми з двигуном невдовзі після зльоту. Він намагався посадити літак на злітну смугу, однак зачепив верхівку дерева біля неї.

На борту літака перебувало троє пасажирів і пілот. Двоє з них - у віці 20 і 32 років - залишилися живими і змогли подати сигнал тривоги. Натомість 68-річний пілот і третій пасажир загинули. За фактом катастрофи проводиться розслідування.