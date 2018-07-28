У Франції розбився невеликий літак, загинуло двоє людей

Двоє з пасажирів залишилися живими і змогли подати сигнал тривоги

На південному сході Франції розбився невеликий літак, у результаті чого загинули двоє людей. Про це повідомляє Europe1.

Як зазначається, катастрофа сталась вранці неподалік від адміністративного центру департаменту - міста Шарлевіль-Мезьєр. За попередніми даними, пілот помітив проблеми з двигуном невдовзі після зльоту. Він намагався посадити літак на злітну смугу, однак зачепив верхівку дерева біля неї.

На борту літака перебувало троє пасажирів і пілот. Двоє з них - у віці 20 і 32 років - залишилися живими і змогли подати сигнал тривоги. Натомість 68-річний пілот і третій пасажир загинули. За фактом катастрофи проводиться розслідування.

Нагадаємо, що у В'єтнамі розбився Су-22, у результаті чого два пілоти загинули. Літак виконував тренувальний політ. Він вилетів з аеропорту Сан-Ванг в районі Тхо Сюань.

На борту знаходилися два підполковники - Хуат Манхе Три і Фам Джиан Нам. На місце інциденту вирушили рятувальники, проте проведення операції ускладнювались сильними дощами.

Також в Індії розбився винищувач МіГ-21, у результаті чого пілот загинув. Літак вилетів з авіабази міста Патханкот. Незабаром контакт з винищувачем було втрачено. На землі після падіння літака спалахнула пожежа. Її загасили місцеві жителі.