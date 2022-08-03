В Австралии впервые за 10 лет хотят проверить боеготовность армии

В Австралии объявили о начале проверки боевой готовности вооруженных сил. Последний раз австралийскую армию на боеготовность проверяли в 2012 году.
Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, передает РБК-Украина со ссылкой на SBS.
Премьер заявил, что боеготовность войск проверят на фоне "ухудшающейся обстановки в плане безопасности".
"Этот осмотр подготовит Австралию к эффективному реагированию на меняющуюся региональную и глобальную стратегическую обстановку и обеспечит соответствие оборонных возможностей и структуры вооруженных сил поставленным целям, их доступность и максимальный доход от инвестиций", - сказал Альбанезе.
К проверке армии планируют привлечь отставного маршала авиации Ангуса Хьюстона и экс-главу Минобороны Стивена Смита.
Глава правительства отметил, что нужно будет "откровенно оценить" объем инвестиций в оборонные проекты. По его словам, многие из этих проектов выходят за рамки бюджета, а сроки их выполнения задерживаются. Итоги проверки должны быть представлены не позднее марта 2023 года.
Напомним, власти Австралии установили беспошлинный ввоз товаров из Украины. Это нововведение не распространяется на алкоголь, топливо и табак.
Также Австралия объявила о дополнительном пакете военной помощи Украине на 100 млн долларов.
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