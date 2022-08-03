В Австралии впервые за 10 лет хотят проверить боеготовность армии

Премьер заявил, что боеготовность войск проверят на фоне "ухудшающейся обстановки в плане безопасности".

"Этот осмотр подготовит Австралию к эффективному реагированию на меняющуюся региональную и глобальную стратегическую обстановку и обеспечит соответствие оборонных возможностей и структуры вооруженных сил поставленным целям, их доступность и максимальный доход от инвестиций", - сказал Альбанезе.

К проверке армии планируют привлечь отставного маршала авиации Ангуса Хьюстона и экс-главу Минобороны Стивена Смита.

Глава правительства отметил, что нужно будет "откровенно оценить" объем инвестиций в оборонные проекты. По его словам, многие из этих проектов выходят за рамки бюджета, а сроки их выполнения задерживаются. Итоги проверки должны быть представлены не позднее марта 2023 года.