В Австралії вперше за 10 років хочуть перевірити боєготовність армії

Прем'єр заявив, що боєготовність військ перевірять на тлі "погіршення обстановки в плані безпеки".

"Цей огляд підготує Австралію до ефективного реагування на мінливу регіональну і глобальну стратегічну обстановку і забезпечить відповідність оборонних можливостей і структури збройних сил поставленим цілям, їх доступність і максимальний дохід від інвестицій", - сказав Альбанезе.

До перевірки армії планують залучити відставного маршала авіації Ангуса Х'юстона і екс-главу Міноборони Стівена Сміта.

Глава уряду зазначив, що потрібно буде "відверто оцінити" обсяг інвестицій в оборонні проекти. За його словами, багато з цих проектів виходять за рамки бюджету, а терміни їх виконання затримуються. Підсумки перевірки повинні бути представлені не пізніше березня 2023 року.