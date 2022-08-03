В Австралії вперше за 10 років хочуть перевірити боєготовність армії

В Австралії оголосили про початок перевірки бойової готовності збройних сил. Останній раз австралійську армію на боєготовність перевіряли в 2012 році.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе, передає РБК-Україна з посиланням на SBS.
Прем'єр заявив, що боєготовність військ перевірять на тлі "погіршення обстановки в плані безпеки".
"Цей огляд підготує Австралію до ефективного реагування на мінливу регіональну і глобальну стратегічну обстановку і забезпечить відповідність оборонних можливостей і структури збройних сил поставленим цілям, їх доступність і максимальний дохід від інвестицій", - сказав Альбанезе.
До перевірки армії планують залучити відставного маршала авіації Ангуса Х'юстона і екс-главу Міноборони Стівена Сміта.
Глава уряду зазначив, що потрібно буде "відверто оцінити" обсяг інвестицій в оборонні проекти. За його словами, багато з цих проектів виходять за рамки бюджету, а терміни їх виконання затримуються. Підсумки перевірки повинні бути представлені не пізніше березня 2023 року.
Нагадаємо, влада Австралії встановила безмитне ввезення товарів з України. Це нововведення не поширюється на алкоголь, паливо і тютюн.
Також Австралія оголосила про додатковий пакет військової допомоги Україні на 100 млн доларів.
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