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В Австралии впервые за 10 лет хотят проверить боеготовность армии

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Канберра, Среда 03 августа 2022 11:22
В Австралии впервые за 10 лет хотят проверить боеготовность армии Фото: в Австралии впервые за 10 лет хотят проверить боеготовность армии (facebook.com/AustralianArmy)
Автор: Руслан Гаращенко

В Австралии объявили о начале проверки боевой готовности вооруженных сил. Последний раз австралийскую армию на боеготовность проверяли в 2012 году.

Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, передает РБК-Украина со ссылкой на SBS.

Премьер заявил, что боеготовность войск проверят на фоне "ухудшающейся обстановки в плане безопасности".

"Этот осмотр подготовит Австралию к эффективному реагированию на меняющуюся региональную и глобальную стратегическую обстановку и обеспечит соответствие оборонных возможностей и структуры вооруженных сил поставленным целям, их доступность и максимальный доход от инвестиций", - сказал Альбанезе.

К проверке армии планируют привлечь отставного маршала авиации Ангуса Хьюстона и экс-главу Минобороны Стивена Смита.

Глава правительства отметил, что нужно будет "откровенно оценить" объем инвестиций в оборонные проекты. По его словам, многие из этих проектов выходят за рамки бюджета, а сроки их выполнения задерживаются. Итоги проверки должны быть представлены не позднее марта 2023 года.

Напомним, власти Австралии установили беспошлинный ввоз товаров из Украины. Это нововведение не распространяется на алкоголь, топливо и табак.

Также Австралия объявила о дополнительном пакете военной помощи Украине на 100 млн долларов.

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