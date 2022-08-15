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В Австралии создадут первую воздушно-морскую электростанцию

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Австралия, Понедельник 15 августа 2022 06:15
В Австралии создадут первую воздушно-морскую электростанцию Фото: В Австралии создадут первую воздушно-морскую электростанцию (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Правительство Австралии одобрило решение о создании первой морской ветровой зоны у побережья Гипсленда. Старт проекта запланирован на 2025 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABCnet.

Следовательно, предусмотрено строительство до 200 ветряков, ближайший из которых будет располагаться в 7 километрах от береговой линии.

"Мы имеем одни из лучших ветровых ресурсов в мире. Лишь один оборот одной морской ветровой турбины дает столько энергии, сколько средняя солнечная установка на крыше генерирует за день", - сказал федеральный министр энергетики Крис Боуэн.

К слову, эти ветровые проекты призваны заполнить место, образовавшееся после закрытия угольных электростанций в долине Латроб.

Напомним, власти Австралии установили беспошлинный ввоз товаров из Украины. Это нововведение не распространяется на алкоголь, топливо и табак.

Также Австралия объявила о дополнительном пакете военной помощи Украине на 100 млн долларов.

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