В Австралии создадут первую воздушно-морскую электростанцию

Правительство Австралии одобрило решение о создании первой морской ветровой зоны у побережья Гипсленда. Старт проекта запланирован на 2025 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABCnet .

Следовательно, предусмотрено строительство до 200 ветряков, ближайший из которых будет располагаться в 7 километрах от береговой линии.

"Мы имеем одни из лучших ветровых ресурсов в мире. Лишь один оборот одной морской ветровой турбины дает столько энергии, сколько средняя солнечная установка на крыше генерирует за день", - сказал федеральный министр энергетики Крис Боуэн.

К слову, эти ветровые проекты призваны заполнить место, образовавшееся после закрытия угольных электростанций в долине Латроб.