UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Австралии протестуют против обязательной вакцинации. Полиция стреляет из нелетального оружия

Автор: Сергей Пышкин

В австралийском городе Мельбурн местные жители третий день протестуют против обязательной вакцинации строителей в стране. Правоохранители открыли огонь по людям из оружия нелетального действия и применили слезоточивый газ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Всего полиция арестовала более 200 человек. Известно о двух пострадавших правоохранителях, которые были ранены во время протеста. Один из них был госпитализирован.

Отмечается, что в Австралии протесты продолжаются в течение трех последних дней. Протестующие требуют отменить обязательную вакцинацию для строителей и открыть строительные площадки в штате Виктория.

Чтобы сдержать толпу, правоохранители были вынуждены применить оружие нелетального действия и слезоточивый газ.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвстралияКоронавирус