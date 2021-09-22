В Австралии протестуют против обязательной вакцинации. Полиция стреляет из нелетального оружия

В австралийском городе Мельбурн местные жители третий день протестуют против обязательной вакцинации строителей в стране. Правоохранители открыли огонь по людям из оружия нелетального действия и применили слезоточивый газ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Всего полиция арестовала более 200 человек. Известно о двух пострадавших правоохранителях, которые были ранены во время протеста. Один из них был госпитализирован.

Отмечается, что в Австралии протесты продолжаются в течение трех последних дней. Протестующие требуют отменить обязательную вакцинацию для строителей и открыть строительные площадки в штате Виктория.

Чтобы сдержать толпу, правоохранители были вынуждены применить оружие нелетального действия и слезоточивый газ.