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У Австралії протестують проти обов'язкової вакцинації. Поліція стріляє з нелетальної зброї

Автор: Сергій Пишкін

В австралійському місті Мельбурн місцеві жителі третій день протестують проти обов’язкової вакцинації будівельників в штаті Вікторія. Правоохоронці відкрили вогонь по людях зі зброї нелетальної дії та застосували сльозогінний газ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Загалом поліція заарештувала більше ніж 200 осіб. Відомо про двох постраждалих правоохоронців, які були поранені під час протесту. Один із них був госпіталізований.

Зазначається, що в Австралії протести тривають протягом трьох останніх днів. Протестувальники вимагають скасувати обов’язкову вакцинацію для будівельників й відкрити будівельні майданчики у штаті Вікторія.

Аби стримати натовп, правоохоронці були змушені застосувати зброю нелетальної дії та сльозогінний газ.

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