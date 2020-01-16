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В Австралії пройшли дощі

Новини » Надзвичайні події     16.01.2020 - 10:16
В Австралії пройшли дощі
Фото: пожежі в Австралії (Martin Von Stoll)

Також оголошено штормове попередження у деяких районах Сіднея і Іллаварра

У засушливих районах Австралії пройшли дощі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на австралійський телеканал АВС.

Також оголошено штормове попередження у деяких районах Сіднея і Іллаварра. Очікується, що грози обрушаться на Камден, Кемпбелтаун і Піктон, а потім перемістяться в Сазерленд, Ліверпуль і Окдейл.

Rain in Tingha

HOW'S THE RAIN WHERE YOU ARE? Check out this video from Steph from Green Valley Farm in Tingha. "These dams were empty before Christmas, we were carting water and feeding stock for months. We had 65mm just before Christmas and then this - 75mm. "Haven't seen water like that for some time ..hope it gives others hope that it can rain and will rain again ..." : Steph Stewart

Опубліковано ABC New England North West Середа, 15 січня 2020 р.

Зазначається, що дощ полегшить роботу пожежних бригад, які борються з пожежами, але є побоювання, що волога погода може викликати зсуви, зливові паводки і забруднення води.

Раніше повідомлялось, що Австралії буде потрібно 100 років для відновлення після масштабних природних пожеж. Вже загинули 28 людей. Зруйновано понад 2000 будинків і загинуло багато тварин.

Зазначимо, що уряд Австралії відмовився від допомоги України в гасінні масштабних лісових пожеж. Він це пояснив наявністю достатніх ресурсів для подолання наслідків лісових пожеж.

Нагадаємо, на південну частину Австралії наступає нова хвиля спеки, яка може загострити проблему масштабних лісових пожеж і розширити їх.

За попередніми підрахунками екологів, у результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин.

Австралія відмовилася від допомоги України в гасінні лісових пожеж В Іспанії евакуювали аеропорт через масштабну пожежу
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