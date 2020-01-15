Австралии потребуется 100 лет для восстановления после пожаров

Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров. Об этом сообщает The Sun.

Сообщается, что уже погибли 28 человек. Разрушено более 2000 домов и погибли множество животных.

Как сообщает, шлейф дыма от пожаров "совершит по меньшей мере один полный оборот вокруг земного шара, что повлияет на атмосферные условия во всем мире".

Из-за масштабных лесных пожаров в Австралии загрязнение воздуха в Мельбурне достигло опасного уровня. Также пожары прервали работу мельбурнского аэропорта.

Несколько недель назад сообщалось, что несмотря на дожди, которые идут в регионе, пожары продолжают расширяться. В связи с этим, местные власти штата Виктория дали распоряжение о новой эвакуации населения.

Напомним, на южную часть Австралии наступает новая волна жары, которая может обострить проблему масташбних лесных пожаров и расширить их.

По предварительным подсчетам экологов, в результате масштабных пожаров в Австралии погибли более миллиарда животных. Огнем было уничтожено более 8 миллионов гектаров земли по всей стране, тысячи домов и оставлены некоторые города без электричества и мобильной связи