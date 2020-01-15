Австралії знадобиться 100 років для відновлення після пожеж

Австралії буде потрібно 100 років для відновлення після масштабних природних пожеж. Про це повідомляє The Sun.

Повідомляється, що вже загинули 28 людей. Зруйновано понад 2000 будинків і загинуло багато тварин.

Як повідомляє, шлейф диму від пожеж "здійснить щонайменше один повний оборот навколо земної кулі, що вплине на атмосферні умови в усьому світі".

Через масштабні лісові пожежі в Австралії забруднення повітря в Мельбурні досягло небезпечного рівня. Також пожежі перервали роботу мельбурнського аеропорту.

Кілька тижнів тому повідомлялося, що незважаючи на дощі, які йдуть в регіоні, пожежі продовжують розширюватися. У зв'язку з цим, місцева влада штату Вікторія дала розпорядження про нову евакуацію населення.

Нагадаємо, на південну частину Австралії наступає нова хвиля спеки, яка може загострити проблему масташбних лісових пожеж і розширити їх.

За попередніми підрахунками екологів, у результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин. Вогнем було знищено понад 8 мільйонів гектарів землі по всій країні, тисячі будинків і залишені деякі міста без електрики та мобільного зв'язку.