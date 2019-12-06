В Австралии обнаружили более полутора тонн наркотиков

Австралийская полиция в Мельбурне обнаружила и изъяла рекордную партию наркотиков весом более полутора тонн и общей стоимостью в 820 миллионов долларов, которая была спрятана в стереосистемах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, правоохранители обнаружили почти 1,6 тонны метамфетамина, который пытались перевезти из Таиланда, спрятав внутри стереосистем. Также было обнаружено и изъято 37 килограммов героина на сумму почти 13 млн долларов. Это рекордная партия наркотиков за всю историю страны.

Отмечается, что наркотики перевозили двое мужчин и женщина. Двое из них, по словам заместителя федеральной полиции Австралии Нила Гогана, являются "доверенными инсайдерами" в наркоторговле.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе правоохранители разоблачили сеть наркоторговцев. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли 6 видов наркотических веществ общей стоимостью почти 1,5 млн гривен. Кроме того, полиция задержала 11 злоумышленников в возрасте от 35 до 62 лет.

Также РБК-Украина писало, что в грузовике со строительными материалами, который был задержан пограничниками на пункте пропуска "Ужгород", выявили 374 килограмма наркотиков. Согласно документам, груз следовал из Киева в Германию. Предварительно, в грузовике перевозили героин.