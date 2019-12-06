В Австралії виявили понад півтори тони наркотиків

Австралійська поліція у Мельбурні виявила та вилучила рекордну партію наркотиків вагою в понад півтори тонни та загальною вартістю в 820 мільйонів доларів, яка була захована у стереосистемах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, правоохоронці виявили майже 1,6 тонни метамфетаміну, який намагалися перевезти з Таїланду, заховавши всередині стереосистем. Також було виявлено та вилучено 37 кілограмів героїна на суму майже 13 млн доларів. Це рекордна партія наркотиків за всю історію країни.

Зазначається, що наркотики перевозили двоє чоловіків та жінка. Двоє з них, за словами заступника федеральної поліції Австралії Ніла Гогана, є "довіреними інсайдерами" в наркоторгівлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі правоохоронці викрили мережу наркоторговців. В ході обшуків співробітники поліції вилучили 6 видів наркотичних речовин загальною вартістю в майже 1,5 млн гривень. Крім того, поліція затримала 11 зловмисників віком від 35 до 62 років.

Також РБК-Україна писало, що у вантажівці із будівельними матеріалами, яка була затримана прикордонниками на пункті пропуску "Ужгород", виявили 374 кілограми наркотиків. Згідно з документами, вантаж слідував з Києва до Німеччини. Попередньо, у вантажівці перевозили героїн.