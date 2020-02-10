В Австралии эвакуируют людей из-за наводнений

Фото: наводнение в Австралии (GettyImages)

После длительных пожаров в Австралии начался период ливней, который продлится всю неделю

В Австралии сильный ливень потушил затяжные лесные пожары, однако теперь в стране ожидаются наводнения. Спасатели уже объявили ою эвакуации, сообщает аварийная служба штата Новый Южный Уэльс в Twitter.

Отмечается, что эвакуация объявлена в ряде западных пригородов Сиднея и на северо-восточном побережье штата Новый Южный Уэльс. Под угрозой наводнений также оказались населенные пункты вдоль северо-восточного побережья штата - от Сиднея до Порта-Маккуори и Кофс-Харбор.

"Жители должны быть готовы к эвакуации в течение ближайших 2 часов", - указано в сообщении службы.

Государственное погодное агентство сообщило, что за последние четыре дня выпало 391,6 мм осадков, и ппопросило по возможности не вызодить на улицу в понедельник.

В регионе не работают порядка 60 школ, около 150 тысяч домов остались без электричества, частично дороги перекрыты. Кроме того, в Сиднее из-за сильного ветра и осадков обесточен северо-запад города и его восточное побережье.

На данный момент пострадавших в результате непогоды или о каких-либо разрушениях не сообщается.

Государственное метеобюро Австралии сообщило, что обильные дожди с грозами и сильный ветер будут наблюдаться на всем восточном побережье на протяжении всей недели.

Напомним, ранее в Автралии бушевали лесные пожары. По последним данным, в результате пожаров погибли 24 человека, 6 числятся в списке пропавших без вести. Оценки погибших животных разнятся от 400 млн до 1,25 млрд особей, не считая земноводных, насекомых и других беспозвоночных. Также сгорели несколько сотен жилых домов, тысячи людей были вынуждены покинуть место жительство. Огонь уничтожил десятки миллионов гектар растительности.