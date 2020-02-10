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В Австралії евакуйовують людей через повені

Новини » Надзвичайні події     10.02.2020 - 05:42
В Австралії евакуйовують людей через повені
Фото: повінь в Австралії (GettyImages)

Після тривалих пожеж в Австралії почався період злив, який триватиме весь тиждень

В Австралії сильна злива загасила затяжні лісові пожежі, однак тепер у країні очікуються повені. Рятувальники вже оголосили про евакуацію, повідомляє аварійна служба штату Новий Південний Уельс у Twitter.

Наголошується, що евакуація оголошена в низці західних передмість Сіднея і на північно-східному узбережжі штату Новий Південний Уельс. Під загрозою повеней також опинилися населені пункти вздовж північно-східного узбережжя штату, - від Сіднея до Порту Маккуорі та Кофс-Харбор.

"Жителі повинні бути готові до евакуації протягом найближчих 2 годин", - зазначено в повідомленні служби.

Державне погодне агентство повідомило, що за останні чотири дні випало 391,6 мм опадів, і ппопросило по можливості не вызодить на вулицю в понеділок.

У регіоні не працюють близько 60 шкіл, близько 150 тисяч будинків залишилися без електрики, частково дороги перекриті. Крім того, в Сіднеї з-за сильного вітру і опадів знеструмлено північно-захід міста і його східне узбережжя.

На даний момент постраждалих внаслідок негоди або про які-небудь руйнування не повідомляється.

Державне метеобюро Австралії повідомило, що рясні дощі з грозами і сильний вітер будуть спостерігатися на всьому східному узбережжі протягом усього тижня.

Нагадаємо, раніше в Автралії вирували лісові пожежі. За останніми даними, в результаті пожеж загинули 24 людини, 6 числяться в списку зниклих безвісти. Оцінки загиблих тварин різняться від 400 млн до 1,25 млрд особин, не рахуючи земноводних, комах та інших безхребетних. Також згоріли кілька сотень житлових будинків, тисячі людей були змушені покинути місце проживання. Вогонь знищив десятки мільйонів гектарів рослинності.

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