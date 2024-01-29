"Аврора" сплатила понад 3,2 млрд гривень податків та зборів за 2023 рік

За 2023 рік мережа магазинів "Аврора Мультимаркет" сплатила понад 3,2 млрд гривень податків та зборів до бюджетів всіх рівнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як зазначається в повідомленні, попри війну та інші випробування, "Аврора" продовжує розвиватись, відкривати нові магазини в Україні (за 2023 рік було відкрито понад 460 торгових точок) та Румунії (6 магазинів).

Також мережа мультимаркетів успішно інвестувала понад 700 млн грн в розвиток бізнесу, запуск нових розподільчих центрів та розширення своєї діяльності.

Компанія піклується про створення нових робочих місць і зростання заробітної плати працівників. Наразі співробітники компанії отримують у середньому 20 500 грн на місяць, що є одним з найкращих показників у ритейлі серед дискаунтерів в Україні.

У 2023 році "Аврора" успішно пройшла аудит однією з компаній "Великої четвірки", продемонструвавши кращі етичні стандарти ведення бізнесу у своєму сегменті.

Ключовим завданням компанії є розвиток локальних виробників і допомога українському бізнесу. Зокрема, понад 400 українських виробників реалізують свої товари в мережі "Аврора" та мають загальний виторг понад 10 млрд грн, що забезпечує сталість роботи їхнього бізнесу під час війни.

Крім цього "Аврора" сумлінно сплачує податки і щороку їх сума зростає. У 2023 році до державного бюджету було перераховано 3.200.000.000+ грн податків та зборів. Понад 155 мільйонів гривень за 2023 рік було передано на благодійну допомогу:

124 млн грн — на потреби ЗСУ;

20 млн грн — на підтримку громад;

6 млн грн — на освітні проєкти;

5 млн грн — для лікарень тощо.

Навіть попри війну інші виклики, український ритейл може бути конкурентним, і мережа мультимаркетів "Аврора" вкотре це довела.

Тож, компанія планує зростати і у 2024 році, підтримуючи українських виробників та нарощуючи бізнес як в Україні, так і Румунії та інших країнах ЄС. Очікувана сума інвестицій в економіку України складе понад 500 млн грн, додатково буде створено понад 3500 нових робочих місць. Із нефінансових цілей, компанія ставить за мету створювати безбар’єрний простір, підвищуючи інклюзивність своїх приміщень та магазинів та трансформувати умови праці та середовища компанії на дружнє до ветеранів, відповідно до найкращих світових практик.

"В першу чергу, успішній роботі та розвиткові компанії “Аврора” ми завдячуємо хлопцям і дівчатам із ЗСУ. Підтримка Сил Оборони та інших гуманітарних, фандрейзингових та волонтерських рухів для нас - пріоритет, ми будемо завжди поруч, до нашої перемоги. А також величезна дяка нашій надзвичайній, молодій, енергійній команді, яка здатна творити дива навіть у найважчі часи”, - зазначив СЕО і співвласник компанії Тарас Панасенко.