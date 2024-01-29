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"Аврора" уплатила более 3,2 млрд гривен налогов и сборов за 2023 год

Понедельник 29 января 2024 14:58 promo
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"Аврора" уплатила более 3,2 млрд гривен налогов и сборов за 2023 год Фото: "Аврора" уплатила более 3,2 млрд гривен налогов и сборов за 2023 год (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

За 2023 год сеть магазинов "Аврора Мультимаркет" уплатила более 3,2 млрд гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечается в сообщении, несмотря на войну и другие испытания, "Аврора" продолжает развиваться, открывать новые магазины в Украине (за 2023 год было открыто более 460 торговых точек) и Румынии (6 магазинов).

Также сеть мультимаркетов успешно инвестировала более 700 млн грн в развитие бизнеса, запуск новых распределительных центров и расширение своей деятельности.

Компания заботится о создании новых рабочих мест и росте заработной платы работников. Сотрудники компании получают в среднем 20 500 грн в месяц, что является одним из лучших показателей в ритейле среди дискаунтеров в Украине.

В 2023 году "Аврора" успешно прошла аудит одной из компаний "Большой четверки", продемонстрировав лучшие нравственные стандарты ведения бизнеса в своем сегменте.

Ключевой задачей компании является развитие локальных производителей и помощь украинскому бизнесу. В частности, более 400 украинских производителей реализуют свои товары в сети "Аврора" и имеют общую выручку более 10 млрд грн, что обеспечивает постоянство работы их бизнеса во время войны.

Кроме этого "Аврора" добросовестно уплачивает налоги и ежегодно их сумма растет. В 2023 году в государственный бюджет было перечислено 3.200.000.000+ грн налогов и сборов. Более 155 миллионов гривен за 2023 год было передано на благотворительную помощь:

  • 124 млн грн — на нужды ВСУ;
  • 20 млн грн — в поддержку общин;
  • 6 млн грн — на образовательные проекты;
  • 5 млн грн — для больниц и т.д.

Даже несмотря на войну другие вызовы, украинский ритейл может быть конкурентным, и сеть мультимаркетов "Аврора" в очередной раз это доказала.

Компания планирует расти и в 2024 году, поддерживая украинских производителей и наращивая бизнес как в Украине, так и Румынии и других странах ЕС. Ожидаемая сумма инвестиций в экономику Украины составит более 500 млн. грн., дополнительно будет создано более 3500 новых рабочих мест. Из нефинансовых целей компания ставит своей целью создавать безбарьерное пространство, повышая инклюзивность своих помещений и магазинов и трансформировать условия труда и среды компании в дружеское к ветеранам, в соответствии с лучшими мировыми практиками.

&quot;Аврора&quot; уплатила более 3,2 млрд гривен налогов и сборов за 2023 год

"В первую очередь, успешной работе и развитии компании "Аврора" мы обязаны ребятам из ВСУ. Поддержка Сил Обороны и других гуманитарных, фандрейзинговых и волонтерских движений для нас - приоритет, мы будем всегда рядом, к нашей победе. А также огромная благодарность нашей чрезвычайной, молодой, энергичной команде, способной творить чудеса даже в самые тяжелые времена”, - отметил СЕО и совладелец компании Тарас Панасенко.

&quot;Аврора&quot; уплатила более 3,2 млрд гривен налогов и сборов за 2023 год

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