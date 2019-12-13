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Аваков назвал сумму выплаченных пенсий жителям ОРДЛО

Новости » Политика     13.12.2019 - 01:35
Аваков назвал сумму выплаченных пенсий жителям ОРДЛО
Иллюстративное фото (facebook.com / NationalBankOfUkraine)

Пенсии выплачиваются тем гражданам, которые прошли верификацию

Пенсионерам с неподконтрольных территорий выплачены 108 миллиардов гривен. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в эфире "Право на власть" на 1+1, передает РБК-Украина.

По его словам, пенсии выплачиваются тем гражданам, которые прошли верификацию.

"Вы знаете сколько мы заплатили пенсий людям, которые находятся на оккупированной территории? Цифра есть у нас - 108 миллиардов. Это сумма, которую мы передали нашим пенсионерам. Тем, которые прошли верификацию. Если нет верификкации, то кому мы будем платить? Боевикам?" - сказал Аваков.

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в свою очередь подчеркнул, что законопроект о выплате пенсий в ОРДЛО пока не включен в повестку дня сессии.

"По состоянию на сейчас этот проект в повестке дня не находится. Я надеюсь, что мы сможем сделать так, что мы сможем выплачивать пенсии гражданам Украины, которые живут на территории свободной Украины. По состоянию на сегодня нет даже технической возможности отправлять туда средства... ", - заявил Разумков.

Напомним, ранее Аваков рассказал о компромиссе, на который может пойти Украина в вопросе "народной милиции" во время выборов в ОРДЛО.

Верховная рада Украины одобрила за основу и в целом законопроект о продлении особого статуса Донбасса. Этим решением действие закона продлено до 31 декабря 2020 года. Данный закон фактически не вводится в действие из-за невыполнения условий мирного урегулирования российской стороной.

Сам закон об особом статусе гарантирует защиту от уголовного преследования "участников событий", поддержку русского языка в общественной и частной жизни, а также проведение местных выборов по украинскому законодательству.

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