Авиауслугами в Украине в этом году воспользовались 20 млн пассажиров

Иллюстративное фото (УНИАН)

Пассажиропоток за три года вырос вдвое

За последние три года Украина увеличила пассажиропоток в аэропортах вдвое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в Facebook.

Он отметил, что в 2015 году авиауслугами воспользовались 10 млн пассажиров, а в 2018 году этот показатель увеличился вдвое.

"За последние 3 года мы удвоили пассажиропоток в аэропортах Украины. 2015 год - 10 миллионов пассажиров. 2018 год - 20 миллионов пассажиров!", - написал Омелян.

Министр отметил, что в Украине возобновляют свою работу региональные аэропорты, к ним заходят лоу-кост перевозчики.

"Сейчас на большинстве европейских рейсов вы можете купить билет от 10 евро... Украинцы летают и будут летать еще больше. Я верю, что успех авиации - 30% рост третий год подряд - мы сумеем повторить во всех сферах экономики Украины", - добавил Омелян.

Напомним, венгерская лоу-кост компания Wizz Air планирует разместить в Украине флот из 10 самолетов в 2019 году. Компания отметила прозрачность украинского авиарынка, рост экономики и авиаперевозок, а также здоровую конкурентную среду на рынке авиаперевозок в стране.

РБК-Украина сообщало, что аэропорт "Ужгород" возобновит полноценную работу в 2018 году.